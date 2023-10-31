В Кривом Роге слышали взрывы, работала ПВО: в Украине была воздушная тревога 31 октября
31 октября 2023, 11:12Читати новину українською
Воздушная тревога 31 октября звучала в нескольких областях нашего государства. В частности, российские захватчики снова угрожали обстрелами тактической авиации по территории нашего государства.
Кроме того, была также и угроза баллистического вооружения на Востоке. 24 Канал призывает людей в областях, где раздаются тревоги уходить в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу защитникам неба.
Обратите внимание На Юге и Востоке тревога из-за угрозы баллистики: в Запорожье слышали взрывы
Что известно о воздушной тревогеОбратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме. 11:38 По областям последовали отбои воздушной тревоги. 11:35 Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак указал, что в Криворожском районе защитники неба приземлили вражеский беспилотник. Он поблагодарил за точную работу защитников неба. 11:29 В Харьковской области раздался отбой воздушной тревоги. 11:26 В Херсоне снова слышали несколько звуков взрывов. Там раздается сигнал воздушной тревоги.
11:25 В настоящее время тревоги раздаются в таких областях Украины:
- Черкасская;
- Кировоградская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Херсонская;
- Запорожская;
- Донецкая;
- Харьковская;
- Луганская;
- АР Крым.