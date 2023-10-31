В Кривом Роге слышали взрывы, работала ПВО: в Украине была воздушная тревога 31 октября

Воздушная тревога 31 октября звучала в нескольких областях нашего государства. В частности, российские захватчики снова угрожали обстрелами тактической авиации по территории нашего государства.

Кроме того, была также и угроза баллистического вооружения на Востоке. 24 Канал призывает людей в областях, где раздаются тревоги уходить в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу защитникам неба.

Обратите внимание На Юге и Востоке тревога из-за угрозы баллистики: в Запорожье слышали взрывы

Что известно о воздушной тревоге

Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме По областям последовали отбои воздушной тревоги.Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак указал, что в Криворожском районе защитники неба приземлили вражеский беспилотник. Он поблагодарил за точную работу защитников неба.В Харьковской области раздался отбой воздушной тревоги.В Херсоне снова слышали несколько звуков взрывов. Там раздается сигнал воздушной тревоги.

11:25 В настоящее время тревоги раздаются в таких областях Украины:

Черкасская;

Кировоградская;

Николаевская;

Одесская;

Херсонская;

Запорожская;

Донецкая;

Харьковская;

Луганская;

АР Крым.



Воздушная тревога 31 октября / Скриншот 24 Канала

Отбои раздались в Сумской и Черниговской областях.Местные телеграм-каналы сообщают о взрывах в Кривом Роге. До этого там раздавался сигнал воздушной тревоги.В Воздушных силах отметили, что наблюдается значительная активность вражеской тактической авиации на Юге, Востоке и Севере Украины. Есть угроза применения авиационного вооружения. Там также призвали граждан пройти в укрытие во избежание угрозы с неба.Воздушная тревога звучала и в Житомирской области. Спустя менее 2 минут там раздался отбой.Тревоги распространились и на северные области Украины из-за активности враждебных Су-35. В частности, там была угроза применения авиационного ракетного вооружения.Воздушные силы объявили тревогу в нескольких областях Украины из-за угрозы баллистического вооружения с Юга.