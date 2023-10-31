В Кривом Роге слышали взрывы, работала ПВО: в Украине была воздушная тревога 31 октября

31 октября 2023, 11:12
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Воздушная тревога 31 октября звучала в нескольких областях нашего государства. В частности, российские захватчики снова угрожали обстрелами тактической авиации по территории нашего государства.

Кроме того, была также и угроза баллистического вооружения на Востоке. 24 Канал призывает людей в областях, где раздаются тревоги уходить в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу защитникам неба.

Обратите внимание На Юге и Востоке тревога из-за угрозы баллистики: в Запорожье слышали взрывы

Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме. 11:38 По областям последовали отбои воздушной тревоги. 11:35 Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак указал, что в Криворожском районе защитники неба приземлили вражеский беспилотник. Он поблагодарил за точную работу защитников неба. 11:29 В Харьковской области раздался отбой воздушной тревоги. 11:26 В Херсоне снова слышали несколько звуков взрывов. Там раздается сигнал воздушной тревоги.

11:25 В настоящее время тревоги раздаются в таких областях Украины:

  • Черкасская;
  • Кировоградская;
  • Николаевская;
  • Одесская;
  • Херсонская;
  • Запорожская;
  • Донецкая;
  • Харьковская;
  • Луганская;
  • АР Крым.


Воздушная тревога 31 октября / Скриншот 24 Канала

11:24 Отбои раздались в Сумской и Черниговской областях. 11:12 Местные телеграм-каналы сообщают о взрывах в Кривом Роге. До этого там раздавался сигнал воздушной тревоги. 11:11 В Воздушных силах отметили, что наблюдается значительная активность вражеской тактической авиации на Юге, Востоке и Севере Украины. Есть угроза применения авиационного вооружения. Там также призвали граждан пройти в укрытие во избежание угрозы с неба. 11:07 Воздушная тревога звучала и в Житомирской области. Спустя менее 2 минут там раздался отбой. 11:04 Тревоги распространились и на северные области Украины из-за активности враждебных Су-35. В частности, там была угроза применения авиационного ракетного вооружения. 10:49 Воздушные силы объявили тревогу в нескольких областях Украины из-за угрозы баллистического вооружения с Юга.
Автор: Владислав Кравцов