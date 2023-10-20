В Кривом Роге слышали взрывы: в нескольких областях повторно объявили воздушную тревогу
Российские оккупанты вечером 20 октября в очередной раз атаковали Украину. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
В частности, взрывы уже слышали в Кривом Роге. Местные жители призывают находиться в укрытиях, сообщает 24 Канал.
К теме Россияне ударили по Волчанску: начался большой пожар, есть раненые
В ряде областей снова объявили воздушную тревогу
В 19:30 воздушную тревогу объявили в:
- Кировоградской области;
- Днепропетровской области;
- Донецкой области;
- Николаевской области;
- Херсонской области;
- Черкасской области;
- Запорожской области.
Вскоре в Кривом Роге раздались взрывы.
Во время первой тревоги тоже были взрывы
Из-за очередной угрозы вражеских обстрелов в 18:00 в ряде областей начали раздаваться сирены. Воздушная тревога была объявлена в:
- Кировоградской области;
- Днепропетровской области;
- Одесской области;
- Николаевской области;
- Херсонской области.
В мониторинговых каналах в 18.00 сообщили, что россияне запустили баллистические ракеты из временно оккупированного Крыма. Они летели в направлении Днепропетровщины.
Уже через несколько минут взрывы прогремели в Кривом Роге.
"О взрывах, которые были слышны в некоторых районах города. Все нормально. Это эффективная работа ПВО по периметру", – позже написал глава Совета обороны города Александр Вилкул.
Также ракеты запустили в направлении Одесской области, а именно – Черноморска.
Пока обмениваемся баллистическими ракетами, в очередной раз призываем вас реагировать на воздушные тревоги, особенно те, которые объявлены из-за угрозы баллистики.
– отметили в monitor.
Там добавили, что баллистика:
- тяжело засекается,
- быстро летит,
- не сбивается в большинстве областей Украины.
Стоит прочитать На днях потери оккупантов поражают и такие потери нужны, – Зеленский обратился к украинцам
Россияне постоянно обстреливают мирные украинские города: коротко
- Ночью 19 октября захватчики в очередной раз нанесли комбинированную атаку по Украине. Они использовали баллистические ракеты "Искандер-М", ударные дроны типа "Шахед", управляемые авиационные и зенитные ракеты.
- Днем ранее также ночью враг обстрелял Запорожскую область. Россияне попали по многоэтажке, в результате чего пять человек погибли, а еще пятеро – получили ранения.
- Стоит напомнить, что российский президент Владимир Путин недавно сообщил, что его авиация с "Кинжалами" на борту будет патрулировать Черное море. Однако для Украины ситуация с ракетными обстрелами не изменится.