В Кривом Роге слышали взрывы: в нескольких областях повторно объявили воздушную тревогу

Российские оккупанты вечером 20 октября в очередной раз атаковали Украину. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

В частности, взрывы уже слышали в Кривом Роге. Местные жители призывают находиться в укрытиях, сообщает 24 Канал.

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В ряде областей снова объявили воздушную тревогу

В 19:30 воздушную тревогу объявили в:

Кировоградской области;

Днепропетровской области;

Донецкой области;

Николаевской области;

Херсонской области;

Черкасской области;

Запорожской области.

Вскоре в Кривом Роге раздались взрывы.

Во время первой тревоги тоже были взрывы

Из-за очередной угрозы вражеских обстрелов в 18:00 в ряде областей начали раздаваться сирены. Воздушная тревога была объявлена в:

Кировоградской области;

Днепропетровской области;

Одесской области;

Николаевской области;

Херсонской области.

В мониторинговых каналах в 18.00 сообщили, что россияне запустили баллистические ракеты из временно оккупированного Крыма. Они летели в направлении Днепропетровщины.

Уже через несколько минут взрывы прогремели в Кривом Роге.

"О взрывах, которые были слышны в некоторых районах города. Все нормально. Это эффективная работа ПВО по периметру", – позже написал глава Совета обороны города Александр Вилкул.

Также ракеты запустили в направлении Одесской области, а именно – Черноморска.

Пока обмениваемся баллистическими ракетами, в очередной раз призываем вас реагировать на воздушные тревоги, особенно те, которые объявлены из-за угрозы баллистики.

– отметили в monitor.

Там добавили, что баллистика:

тяжело засекается,

быстро летит,

не сбивается в большинстве областей Украины.

В 18:37 воздушная тревога была отменена везде, кроме Крыма и Луганской области.

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