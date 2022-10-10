В Кривом Роге слышали взрывы, в Ровненской области работает ПВО
Оккупанты массированно обстреливают города Украины, в частности, беспокойно в Ровненской области и в Кривом Роге. Власти подтвердили, что работают системы противовоздушной обороны.
Появляется информация, что в течении утра 10 октября о взрывах в разных регионах Украины. В Ровненской и Кривом Роге местные власти успокоили жителей и подчеркнули, что работает ПВО.
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Что известно об обстрелах Ровно и Кривого Рога
- Александр Вилкул подтвердил около 11 часов, что в Кривом Роге работает ПВО – есть сбитые ракеты, сообщил руководитель военной администрации. Воздушная тревога продолжается, всем следует оставаться в укрытиях.
В Ровенской области слышны также звуки взрывов. Мэр Ровно Александр Третяк сообщил о работе ПВО. В области, как и по всей Украине, идет воздушная тревога. Руководитель Ровенской ОВА Василий Коваль также подчеркнул, что работает ПВО.
Напомним, Зеленский обратился к гражданам Украины из-за массированной атаки. Президент сказал, что у оккупантов есть 2 цели.
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