В Кривом Роге слышали взрывы, в Ровненской области работает ПВО

Оккупанты массированно обстреливают города Украины, в частности, беспокойно в Ровненской области и в Кривом Роге. Власти подтвердили, что работают системы противовоздушной обороны.

Появляется информация, что в течении утра 10 октября о взрывах в разных регионах Украины. В Ровненской и Кривом Роге местные власти успокоили жителей и подчеркнули, что работает ПВО.

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Что известно об обстрелах Ровно и Кривого Рога

Александр Вилкул подтвердил около 11 часов, что в Кривом Роге работает ПВО – есть сбитые ракеты, сообщил руководитель военной администрации. Воздушная тревога продолжается, всем следует оставаться в укрытиях.

В Ровенской области слышны также звуки взрывов. Мэр Ровно Александр Третяк сообщил о работе ПВО. В области, как и по всей Украине, идет воздушная тревога. Руководитель Ровенской ОВА Василий Коваль также подчеркнул, что работает ПВО.

Напомним, Зеленский обратился к гражданам Украины из-за массированной атаки. Президент сказал, что у оккупантов есть 2 цели.

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