В Кривом Роге слышали звуки взрывов: будьте осторожны
15 июля 2022 , 17:59Читати новину українською
Жители Кривого Рога 15 июля сообщают о звуках взрывов. Их якобы услышали после отбоя воздушной тревоги.
Так, воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 17:36, а отбой был в 17:41.
Ранее В Кривой Рог прилетели 12 ракет из "Ураганов", а по Николаеву – осколочные снаряды из С-300
Первые сообщения о предполагаемых взрывах появились в 17:54. В 18:05 жители снова слышали подобные звуки.
Официального подтверждения пока нет. Во всяком случае, людям следует быть осторожными и не спешить покидать укрытие.Обратите внимание! Ни в коем случае нельзя публиковать в сеть фото или видео взрывов и прилетов. Это только поможет врагу скорректировать огонь.
Обстрел Кривого Рога
- российские оккупанты утром 9 июля выпустили по Кривому Рогу 12 снарядов из "Ураганов". В частности, в Ингулецкий район.
- "Прилет" зафиксировали в районе Радушного. Там разрушили промышленное предприятие.
- Снаряды также повредили школу и несколько домов. Не обошлось без жертв и пострадавших – погибла одна женщина и 20-летняя жительница Кривого Рога, 43-летний мужчина, отец погибшей девушки – ранен.
- Кстати, интенсивно обстреливать город начали после визита Зеленского 8 июля.
К теме – россияне выпустили по Кривому Рогу 10 ракет: видео