В Кривом Роге слышали звуки взрывов: будьте осторожны

Жители Кривого Рога 15 июля сообщают о звуках взрывов. Их якобы услышали после отбоя воздушной тревоги.

Так, воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 17:36, а отбой был в 17:41.

Ранее В Кривой Рог прилетели 12 ракет из "Ураганов", а по Николаеву – осколочные снаряды из С-300

Первые сообщения о предполагаемых взрывах появились в 17:54. В 18:05 жители снова слышали подобные звуки.

Официального подтверждения пока нет. Во всяком случае, людям следует быть осторожными и не спешить покидать укрытие.

Обстрел Кривого Рога

российские оккупанты утром 9 июля выпустили по Кривому Рогу 12 снарядов из "Ураганов". В частности, в Ингулецкий район.

"Прилет" зафиксировали в районе Радушного. Там разрушили промышленное предприятие.

Снаряды также повредили школу и несколько домов. Не обошлось без жертв и пострадавших – погибла одна женщина и 20-летняя жительница Кривого Рога, 43-летний мужчина, отец погибшей девушки – ранен.

Кстати, интенсивно обстреливать город начали после визита Зеленского 8 июля.

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Ни в коем случае нельзя публиковать в сеть фото или видео взрывов и прилетов. Это только поможет врагу скорректировать огонь.