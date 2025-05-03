В Кривом Роге слышны взрывы

В Кривом Роге слышали взрывы. На Днепропетровщине раздается воздушная тревога.

Воздушная тревога в районе звучит уже более часа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно о взрывах в Кривом Роге

О взрывах в Кривом Роге в 22:29 сообщили корреспонденты Суспильного. В Днепропетровской области раздается воздушная тревога.

На видео попал момент с матерью, которая убегает со своими детьми в укрытие, услышав вражеский дрон в небе.

В Воздушных силах ВСУ незадолго до этого, в 22:14 предупреждали о движении вражеских ударных БпЛА над самым Кривым Рогом.

В Криворожском районе Днепропетровской области тревога звучит с 21:12.

Где сейчас актуальна воздушная тревога: смотрите на интерактивной карте

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