Повітряна тривога у районі лунає вже понад годину. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибухи у Кривому Розі
Про вибухи у Кривому Розі о 22:29 повідомили кореспонденти Суспільного. У Дніпропетровській області лунає повітряна тривога.
На відео потрапив момент з матір'ю, яка тікає зі своїми дітьми до укриття, почувши ворожий дрон у небі.
У Повітряних силах ЗСУ незадовго до цього, о 22:14 попереджали про рух ворожих ударних БпЛА над самим Кривим Рогом.
У Криворізькому районі Дніпропетровської області тривога лунає з 21:12.
Де зараз актуальна повітряна тривога: дивіться на інтерактивній мапі
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