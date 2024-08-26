Оккупанты не унимаются терроризировать украинские города. Так, поздно вечером 26 августа в Кривом Роге прогремели взрывы.

Об этом сообщили корреспонденты Суспильного. Заметим, что на тот момент в городе была объявлена тревога.

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Взрывы в Кривом Роге

Поздно вечером, а именно в 23:10, в Днепропетровской области начали раздаваться сирены, что сообщали о начале воздушной тревоги.

Буквально через 10 минут в Кривом Роге прогремели взрывы. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного в 23:20

В Кривом Роге слышны звуки взрывов,

– говорится в сообщении.

Перед тем, в 23:18, Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

По состоянию на сейчас в городе и в регионе сохраняется воздушная тревога. К слову, в Воздушных силах сообщают об ударных дронах на юге Днепропетровской области по состоянию на 23:35.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.