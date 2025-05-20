Пожар в инфекционной больнице Кривого Рога: пациенты эвакуированы, есть погибший

В инфекционной больнице Кривого Рога утром 20 мая возник пожар. Пламя охватило второй этаж медучреждения.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Telegram-канал "СВОИ Кривой Рог".

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Что известно о пожаре в инфекционной больнице

В помещении инфекционной больницы Кривого Рога вспыхнул масштабный пожар. Пламя охватило второй этаж, где выгорело около 30 квадратных метров.

На месте происшествия работают спасатели. Пациенты больницы были эвакуированы.

"Тяжелее всего – это лежачим", – рассказывают очевидцы.

По предварительной информации, в здании находились и дети. Впоследствии стало известно, что в результате пожара погиб мужчина.

Тело 39-летнего пациента нашли спасатели в коридоре диагностического отделения,

– говорится в сообщении.

Причины возгорания выясняются. По предварительной версии, кто-то мог неосторожно бросить окурок в палате.

Напомним, что недавно в Одесской области произошел пожар в хозяйственной постройке. На месте пожара нашли тела двух детей 2018 и 2019 годов рождения.