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Що відомо про пожежу в інфекційній лікарні

У приміщенні інфекційної лікарні Кривого Рогу спалахнула масштабна пожежа. Полум’я охопило другий поверх, де вигоріло близько 30 квадратних метрів.

На місці події працюють рятувальники. Пацієнтів лікарні було евакуйовано.

"Найважче – це лежачим", – розповідають очевидці.

За попередньою інформацією, в будівлі перебували й діти. Згодом стало відомо, що внаслідок пожежі загинув чоловік.

Тіло 39-річного пацієнта знайшли рятувальники у коридорі діагностичного відділення,

– йдеться у повідомлені.

Причини займання з’ясовуються. За попередньою версією, хтось міг необережно кинути недопалок у палаті.

Нагадаємо, що нещодавно в Одеській області сталася пожежа в господарчій споруді. На місці пожежі знайшли тіла двох дітей 2018 та 2019 років народження.