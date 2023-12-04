В Кривом Роге 4 декабря вторично слышали взрывы. Перед этим писали о воздушной цели по направлению к городу.

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Могла быть ракета тактической авиации

Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на Востоке. По состоянию на 18:10, в воздушном пространстве Украины нет враждебных целей.

Предварительно это могла быть ракета Х-59, пишут мониторинговые каналы.

В Днепропетровской ОВА подтвердили взрывы. Также глава ОВА Александр Вилкул попросил соблюдать информационную гигиену.

Россия атакует Кривой Рог

  • Ночью против 1 декабря оккупанты атаковали Украину "Шахедами" и ракетами. Агрессор нанес удар и по Кривому Рогу. О российской атаке и ее последствиях рассказали в ОВА . Глава Сергей Лысак отметил, что, к сожалению, есть попадания. К счастью, обошлось без жертв.
  • В ночь на 15 ноября в нескольких областях звучала тревога. Воздушные силы сообщили о ракетной опасности. Среди оказавшихся под прицелом врага регионов была и Днепропетровская область. Там слышали взрывы. Также обошлось без жертв.
  • 7 ноября сообщали о звуках взрывов в Кривом Роге . оккупанты ударили по инфраструктурному объекту вблизи Кривого Рога.