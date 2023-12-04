У Кривому Розі 4 грудня вдруге чули вибухи. Перед цим писали про повітряну цілу у напрямку до міста.

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Могла бути ракета тактичної авіації

Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на Сході. Станом на 18:10 у повітряному просторі України немає ворожих цілей.

Попередньо це могла бути ракета Х-59, пишуть моніторингові канали.

Водночас у Дніпропетровській ОВА підтвердили вибухи. Також очільник ОВА Олександр Вілкул попросив дотримуватись інформаційної гігієни.

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