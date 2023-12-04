У Кривому Розі 4 грудня вдруге чули вибухи. Перед цим писали про повітряну цілу у напрямку до міста.
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Могла бути ракета тактичної авіації
Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на Сході. Станом на 18:10 у повітряному просторі України немає ворожих цілей.
Попередньо це могла бути ракета Х-59, пишуть моніторингові канали.
Водночас у Дніпропетровській ОВА підтвердили вибухи. Також очільник ОВА Олександр Вілкул попросив дотримуватись інформаційної гігієни.
Росія атакує Кривий Ріг
- Вночі проти 1 грудня окупанти атакували Україну "Шахедами" та ракетами. Агресор завдав удару і по Кривому Рогу. Про російську атаку та її наслідки розповіли в ОВА. Очільник Сергій Лисак зазначив, що, на жаль, є влучання. На щастя, обійшлося без жертв.
- У ніч проти 15 листопада у кількох областях лунала тривога. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку. Серед регіонів, які опинилися під прицілом ворога, була й Дніпропетровська область. Там чули вибухи. Також обійшлося без жертв.
- 7 листопада повідомляли про звуки вибухів у Кривому Розі. Окупанти вдарили по інфраструктурному об’єкту поблизу Кривого Рогу.