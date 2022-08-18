В Кривом Роге в доме сработал ручной гранатомет: пострадала семья, в частности ребенок
Источник:телеграм Александра Вилкула
Вечером 18 августа в Кривом Роге Днепропетровской области произошла чрезвычайная ситуация. В квартире многоэтажки в микрорайоне 5-й Заречный произошел взрыв.
Причиной взрыва стал выстрел из ручного противотанкового гранатомета. Как следствие, пострадали жильцы квартиры – женщина, мужчина и ребенок.
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Гранатомет в дом принес мужчина-военный
Как пишет "Днепр Оперативный", взрыв произошел в микрорайоне 5-й Заречный. По информации издания, военный принес гранатомет с фронта, как своеобразный сувенир.
Вечером 17 августа мать мужчины задела устройство, в результате чего произошел взрыв. К счастью, сам снаряд не взорвался. Ранения получили трое жильцов квартиры, среди них – младенец. Женщина получила легкие ранения и ожоги.
Они живы, но находятся в больнице. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь,
– прокомментировал состояние пострадавших Александр Вилкул.
Он добавил, что сейчас проводится следствие.
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