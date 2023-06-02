Раненый воин встал на колено перед дочерью погибшего собрата и дал обещание: щемящая история

В Кропивницком во время благотворительного мероприятия воин приехал к дочери погибшего побратима. Воин поздравил девушку с выпускным и пообещал защищать ее.

Военный Дмитрий с позывным "Одессит" служил вместе с отцом девочки – Виктором Малышем – в 115 бригаде минометной батареи. В октябре прошлого года в Донецкой области автомобиль бойцов наехал на мину: Дмитрий получил ранение позвоночника, а Виктор, к сожалению, не выжил.

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В первые дни вторжения Малыш "штурмовал" военкоматы

Жена погибшего бойца Марина рассказывает, что в первые дни войны ее муж пошел в военкомат, чтобы добровольно встать на защиту Украины.

Его не брали, он штурмовал три военкомата, потому что ему 58 лет, его нигде не брали. Но он сделал все, чтобы пойти,

– делится воспоминаниями Марина.

Встреча прошла во время благотворительного концерта, на котором собирали средства для военных.

Военный встал на колено перед дочерью собратья

"Одессит" проехал пол Украины, чтобы поздравить дочь побратима Настю с выпуском.

"Я узнал, что она заканчивает 9 классов, я наконец-то нашел ее семью и от имени всей 115-й бригады минометной батареи хочу ее поздравить с выпуском и объяснить ей, чтобы она понимала, что за спиной у нее стоит серьезная защита – ребята, которые уважали ее отца и всю жизнь будут поддерживать ее", – говорит Дмитрий.

Трогательная встреча прошла во время благотворительного концерта, на котором собирали средства для военных. Раненый боец стал на колено перед дочерью погибшего собрата и вручил ей огромный букет цветов.

Трогательная встреча бойца с дочерью погибшего собратья: видео

"Мне очень приятно и вообще неожиданно. Потому что он после травмы, после операции живет в другом городе. Поэтому мне очень приятно здесь его видеть", – рассказывает Анастасия.

Как стало известно, военные собратья Виктора Малыша решили взять шефство над его семьей. В частности, бойцы уже собрали деньги на отдых дочери товарища в Карпатах.