Військовий Дмитро з позивним "Одесит" служив разом з батьком дівчинки – Віктором Малишом – у 115 бригаді мінометної батареї. У жовтні минулого року на Донеччині автомобіль бійців наїхав на міну: Дмитро отримав поранення хребта, а Віктор, на жаль, не вижив.

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У перші дні вторгнення Малиш "штурмував" військкомати

Дружина загиблого бійця Марина розповідає, що в перші дні війни її чоловік пішов до військкомату, аби добровільно стати на захист України.

Його не брали, він штурмував три військкомати, бо йому 58 років, його ніде не брали. Але він зробив все, щоб піти,

– ділиться спогадами Марина.

Зустріч відбулася під час благодійного концерту, на якому збирали кошти для військових.

Військовий став на коліно перед донькою побратима

"Одесит" проїхав пів України, аби привітати дочку побратима Настю з випуском.

"Я дізнався, що вона закінчує 9 класів, я нарешті знайшов її сім'ю і від імені всієї 115-ої бригади мінометної батареї хочу її привітати з випуском та пояснити їй, щоб вона розуміла, що за спиною у неї стоїть серйозний захист – хлопці, які поважали її батька і все життя підтримуватимуть її", – каже Дмитро.

Зворушлива зустріч відбулась під час благодійного концерту, на якому збирали кошти для військових. Поранений боєць став на коліна перед донькою загиблого побратима та вручив їй величезний букет квітів.

Зворушлива зустріч бійця з донькою загиблого побратима: відео

"Мені дуже приємно і взагалі неочікувано. Тому що він після травми, після операції живе в іншому місті. Тому мені дуже приємно тут його бачити", – розповідає Анастасія.

Як згодом стало відомо, військові побратими Віктора Малиша вирішили взяти шефство над його родиною. Зокрема, бійці вже зібрали кошти на відпочинок доньки товариша у Карпатах.