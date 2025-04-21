Достал из машины оружие и угрожал: в Кропивницком пьяный мужчина устроил конфликт

В Кропивницком нетрезвый мужчина устроил конфликт посреди улицы. Известно, что во время конфликта он достал оружие и угрожал окружающим его применить.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Кировоградской области.

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В Кропивницком мужчина устроил конфликт

В полиции указали, что согласно предварительным данным, находясь в нетрезвом состоянии на одной из улиц рядом с жилым домом, мужчина устроил конфликт с другим гражданином.

В итоге, ссора переросла в драку, во время которой злоумышленник вытащил из салона автомобиля предметы похожие на оружие и угрожал окружающим их применить. Неравнодушные местные жители срочно вызвали на место происшествия полицейских,

– говорится в сообщении.

После того, как по указанному адресу прибыли сотрудники управления патрульной полиции, следственно-оперативная группа Кропивницкого районного управления полиции, уголовного розыска, мужчину задержали на месте. Указывается, что никто из граждан не пострадал.

Во время обыска у злоумышленника изъяли предметы похожие на автомат, ручной противотанковый гранатомет, патроны к автоматическому оружию и нож. Вещественные доказательства направлены для проведения экспертиз,

– сообщили правоохранители.

Следователями расследуется уголовное производство, начатое по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Мужчине сообщили о подозрении.

За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Напомним, что в Каменском, что на Днепропетровщине, мужчина устроил стрельбу из автомата. Полицейским удалось задержать правонарушителя.