Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ГУНП в Кіровоградській області.

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В Кропивницькому чоловік влаштував конфлікт

В поліції вказали, що відповідно до попередніх даних, перебуваючи у нетверезому стані на одній з вулиць поряд із житловим будинком, чоловік влаштував конфлікт із іншим громадянином.

У підсумку, сварка переросла в бійку, під час якої зловмисник витягнув з салону автомобіля предмети схожі на зброю та погрожував оточуючим їх застосувати. Небайдужі місцеві жителі терміново викликали на місце події поліцейських,

– ідеться в повідомленні.

Після того, як за вказаною адресою прибули співробітники управління патрульної поліції, слідчо-оперативна група Кропивницького районного управління поліції, карного розшуку, чоловіка затримали на місці. Вказується, що ніхто з громадян не постраждав.

Під час обшуку у зловмисника вилучили предмети схожі на автомат, ручний протитанковий гранатомет, набої до автоматичної зброї та ніж. Речові докази направлено для проведення експертиз,

– повідомили правоохоронці.

Слідчими розслідується кримінальне провадження, розпочате за частиною 1 статтею 263 Кримінального кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Чоловіку повідомили про підозру.

За вчинене йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, що у Кам'янському, що на Дніпропетровщині, чоловік вчинив стрілянину з автомата. Поліцейським вдалося затримати правопорушника.