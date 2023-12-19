В Кропивницком неожиданно раздались взрывы
Вечером в Кропивницком прогремели взрывы. На место срочно выехали полиция и спасатели.
Взрывы в городе раздались не во время воздушной тревоги. Людей призывали не паниковать.
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Внезапные взрывы в Кропивницком
Около 19:10 в Кропивницком внезапно раздались взрывы. Важно, что во время этого воздушную тревогу в городе не объявляли. В Кировоградской ОВА оперативно сообщили, что правоохранители уже выехали на место происшествия.
По звукам взрывов в Кропивницком прошу сохранять спокойствие. Очередные наряды партуальной полиции и ГСЧС выехали на место происшествия,
– написал в своем телеграмме начальник ОВА Андрей Райкович.
Дополнительные детали в областной военной администрации не сообщили.