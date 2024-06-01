В Кропивницком прогремел взрыв

В Кропивницком 1 июня во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Воздушные силы перед этим предупреждали о ракете в направлении города.

О взрыве сообщают корреспонденты Суспильного. Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

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Оккупанты запустили ракету на Кропивницкий

О 13:55 в Кировоградской области объявили воздушную тревогу. Перед этим Воздушные силы предупредили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и есть угроза применения авиационных средств поражения. Тревога охватила также Юг, Восток и часть центральных областей.

В 14:17 Воздушные силы сообщили, что оккупанты запустили ракету. Она двигалась с Херсонской области в северо-западном направлении. Через мгновение Воздушные силы уточнили, что ракета летит в направлении Кропивницкого. Около в 14:26 в Кропивницком раздался взрыв.