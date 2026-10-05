Вечером 5 октября продолжается вражеский террор с использованием дронов. Из-за этого в Кропивницком прогремел взрыв.

Об этом сообщают корреспонденты "Суспильного".

Что известно об атаке на Кропивницкий?

Прежде всего, стоит отметить, что около 22:15 для Кропивницкого объявили воздушную тревогу желтого уровня – в регионе была дроновая опасность.

Звук взрыва в городе был слышен уже в 23:27. Пока информации о возможных последствиях обстрела нет. Вероятно, позже власти сообщат о ситуации в Кропивницком. В этом случае мы обязательно обновим материал.

Обратите внимание! Угроза российских атак сохраняется почти круглые сутки. О движении вражеских реактивных дронов вы можете узнавать из хронологии 24 канала.

Где еще гремели взрывы?

Следует напомнить, что взрывы вечером 5 октября слышали в Одессе – на город летел реактивный дрон.

Перед этим удар был направлен и на Киев – в одном из районов столицы загорелись автомобили на парковке в результате обстрелов.

Россияне также обстреляли Запорожье, из-за чего пострадали пять человек. Днем страна-террористка атаковала тремя КАБами Харьков: в городе повреждены десятки домов, известно о погибших и пострадавших.