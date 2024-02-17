В Кропивницком звучали взрывы: есть ли разрушения

О взрывах в Кропивницком сообщили вечером 17 февраля. Что известно о взрывах в Кропивницком и есть ли разрушения – расскажет 24 Канал.

Вечером 17 февраля россияне ударили по Купянску Харьковской области. Там разрушен дом на два подъезда, под завалами могут быть люди. Это уже второй обстрел города за сутки.

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Что известно о взрывах в Кропивницком

Что в городе раздаются взрывы, сообщили корреспонденты "Суспильного" в 20:21. Кропивницкий атаковали ракетами.

В Воздушных силах вечером писали, что ракета летит на Кривой Рог, однако через несколько минут она изменила направление на Кропивницкий.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович рассказал о ситуации в городе после обстрела.

После взрыва в Кропивницком районе предварительно без пострадавших и разрушений гражданских объектов,

– написал он.

Почему объявляли тревогу

В половине восьмого ВС предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для восточных областей. Там призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Также фиксируют активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. Для тех областей, в которых объявлена воздушная тревога, есть угроза применения авиационных средств поражения.

В Донецкой области была угроза от ударных беспилотников. Согласно сообщению ВС, дроны летят в Днепропетровскую область, а конкретно – на Павлоград.

На Востоке постепенно начинаются отбои, по состоянию на 20:36 тревога объявлена только в Днепропетровской и Запорожской областях. 24 Канал будет следить за ситуацией.