В Кропивницком раздались взрывы: россияне могли запустить ракеты
Поздним вечером в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Впоследствии стало известно, что враг мог запустить в направлении кропивницкого ракеты. Собственно, впоследствии там раздались взрывы.
О том, что ракета летит в направлении Кропивницкого, стало известно в 23:11. Об этом написали в мониторинговых каналах. И уже через минуты стало известно, что в городе раздался взрыв.
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Что известно о взрывах
Первоначально мониторинговые каналы писали, что ракета летит на Кривой Рог с южного направления. Вскоре отметили, что она пролетает в направлении Кировоградской области. А через несколько минут предупредили жителей Кропивницкого о опасности. Собственно сообщение о взрыве поступило в 23:16.
По данным одного из мониторинговых каналов, оккупанты могли атаковать ракетой воздушного базирования Х-59. Уже в 23:17 отмечали, что отбой по ракетной угрозе. В то же время, остается угроза удара дронами-камикадзе.
Друзья! Не оставляйте укрытий, воздушная тревога продолжается, опасность остается!
– призвал глава ОВА Андрей Райкович.
Вечером россияне атаковали Одесщину
Обратим внимание, что воздушную тревогу в Одесской области объявляли также в 18:42. Спустя две минуты СМИ уже начали писать, что в области раздались взрывы.
Белгород-Днестровский район, пожалуйста, пройдите в укрытие и будьте там до отбоя воздушной тревоги! Это важно!
– подчеркнул тогда глава ОВА Олег Кипер.
Отбой воздушной тревоги в Одесской области объявили в 19:02. А уже в 20:06 в Силах обороны Юга подтвердили, что оккупанты били по области двумя ракетами "Оникс", запущенными с полуострова Крым.