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24 Канал Новости Украины В Кропивницком раздались взрывы
19 сентября, 23:38
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Обновлено - 23:48, 19 сентября

В Кропивницком раздались взрывы

Анастасия Колесникова

В Кропивницком слышались взрывы. Город подвергся атаке реактивных дронов.

После десяти вечера для Кропивницкого района объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских дронов.

Что известно об атаке на Кропивницкий?

Воздушные силы сообщили в 23:35, что реактивные БпЛА мимо Кропивницкого двигаются в направлении Знаменки. 

В это же время в Кропивницком раздался взрыв. Через несколько минут в городе снова было громко. 

Пока информации о пострадавших или разрушениях нет. 

Напомним, что Россия продолжает терроризировать украинские города реактивными "Шахедами". 

Среди них – и "Герань-4 Seeker", которая может развивать скорость до 500 километров в час и летать на высоте до 8 километров. 

Высокая скорость и значительная высота полета усложняют перехват БпЛА силами ПВО. 

Этот дрон также оборудован 16-канальной CRPA-антенной. Она повышает устойчивость беспилотника к радиоэлектронным помехам. 

Заметим, что у Украины уже есть перехватчики для реактивных дронов. 19 сентября новый перехватчик СБУ уничтожил два реактивных "Шахеда".

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