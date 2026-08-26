Поздно вечером россияне атаковали кропивницкие дронами. В городе слышали взрывы.

Около 22:47 в Кировоградской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников.

Что известно о взрыве в Кропивницком?

Около 22:47 Воздушные силы сообщили о движении БпЛА в Кировоградской области в направлении Знаменки.

В 23:03 стало известно, что реактивные дроны направляются в Кропивницкий.

Где-то в 23:23 в Кропивницком прогремел взрыв.

Пока официальной информации о последствиях атаки нет.

Напомним, что Россия целый день атаковала Украину дронами, в том числе реактивными.

Так, днем ​​оккупанты нанесли двойной удар по бизнес-центру в Лозовой, что на Харьковщине.

Здание находится в плотной жилой застройке. Враг стремился к тому, чтобы было как можно больше жертв. В результате попадания бизнес-центр вспыхнул. Чтобы спастись, люди пытались выпрыгнуть из окон. Пока известно о десяти пострадавших, среди них есть "тяжелые".

К слову, по данным СМИ, Владимир Путин готовится к эскалации в войне против Украины. В частности, он может усилить баллистические удары по Киеву и объектам критической инфраструктуры. Это будет происходить на фоне провала мирных переговоров.