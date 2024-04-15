В Кропивницком слышали взрывы: в ряде областей была воздушная тревога

В некоторых регионах была ракетная опасность. Где была тревога – расскажет 24 Канал.

В 14:20 раздавались взрывы и в Полтаве. Тревога была связана с активностью российской авиации.

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Что известно о взрыве в Кропивницком

Корреспонденты Суспильного сообщили, что слышали взрыв в Кропивницком около 16:30.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович написал: "Друзья! Ничего не фотографируем и не сообщаем в сетях!"

В 16:27 Воздушные силы предупредили, что есть ракетная опасность для ряда областей. Мониторинговые каналы писали, что это могла быть баллистика из Крыма.

После взрывов в Кропивницком стало известно, что еще одна ракета летела через Кировоградскую область на Черкасскую, но сработала ПВО. Впрочем, это не официальная информация. Пока нет данных о последствиях взрывов в Кропивницком.

Где сейчас тревога

Она охватила Юг, Центр, частично Восток и Север Украины. Стоит сказать, что есть угроза для Киевской области, но в столице сигнал тревоги не раздавался. Также опасность не распространилась на другие области.



Тревога на 16:31 15 апреля 2024 / Скриншот 24 Канала

В 16:56 Воздушные силы объявили об отбое угрозы.