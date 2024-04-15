Призываем не игнорировать предупреждения Воздушных Сил и в случае объявления тревоги немедленно направляться в укрытие. Враг ежедневно напоминает, что он коварный – его целью, к сожалению, часто становятся гражданские. Элементарные меры безопасности помогут уберечь себя, а также своих родных.

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Взрыв в Полтаве

Корреспонденты Суспильного в 14:15 сообщили, что в Полтаве был слышен звук взрыва. Впоследствии информацию подтвердил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Враг атаковал Полтаву. Был слышен звук взрыва. Все детали уточняются. Сохраняйте спокойствие и информационную тишину. Напоминаю, что никаких фото и видео нельзя размещать,

– написал он.

Отметим, что еще в 12:24 Воздушные Силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Была угроза применения авиационных средств поражения. В то же время в Полтавской области тревогу объявили только в 14:12 – то есть всего за несколько минут до громкого звука.

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Кроме этого, в 14:10 взрыв был слышен на севере Харькова – вероятно, за пределами города.

Взрывы в Украине