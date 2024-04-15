Призываем не игнорировать предупреждения Воздушных Сил и в случае объявления тревоги немедленно направляться в укрытие. Враг ежедневно напоминает, что он коварный – его целью, к сожалению, часто становятся гражданские. Элементарные меры безопасности помогут уберечь себя, а также своих родных.
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Взрыв в Полтаве
Корреспонденты Суспильного в 14:15 сообщили, что в Полтаве был слышен звук взрыва. Впоследствии информацию подтвердил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин.
Враг атаковал Полтаву. Был слышен звук взрыва. Все детали уточняются. Сохраняйте спокойствие и информационную тишину. Напоминаю, что никаких фото и видео нельзя размещать,
– написал он.
Отметим, что еще в 12:24 Воздушные Силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Была угроза применения авиационных средств поражения. В то же время в Полтавской области тревогу объявили только в 14:12 – то есть всего за несколько минут до громкого звука.
Кроме этого, в 14:10 взрыв был слышен на севере Харькова – вероятно, за пределами города.
Взрывы в Украине
- Россияне регулярно атакуют Харьков управляемыми авиабомбами. Так, днем 14 апреля в городе прогремел мощный взрыв. В конце концов стало известно, что поселок Слатино, что в 29 километрах от Харькова, оказался под ударом двух российских КАБов. Были повреждены частные дома.
- Днем ранее громкий звук слышали в Вознесенске, что в Николаевской области. Россияне направили на город управляемую авиационную ракету. Цель прекратила свое существование в пределах района.
- Также 12 апреля россияне ударили по Сумам. Стало известно, что пострадал железнодорожный вокзал. К счастью, никто не пострадал, поскольку все работники и пассажиры в это время находились в укрытиях. Есть повреждения вокзальных окон.