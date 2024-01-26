В Украине была угроза "Шахедов" и баллистики: пока повсюду – отбой угрозы
К вечеру пятницы 26 января Россия в очередной раз запустила беспилотники. Куда летели дроны и в каких областях раздавалась тревога, расскажет 24 Канал.
Если в вашей области объявили тревогу– пройдите в укрытие! Не пренебрегайте безопасностью!
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Где была объявлена тревога
Отбой угрозы атаки баллистическим вооружением. Вся карта воздушных тревог "позеленела". Будьте осторожны, покидая укрытие. Возникла новая угроза! Харьковская область – угроза применения баллистического вооружения По состоянию на 23:20 пока тихо, тревог нет нигде. Все же отбились. По Украине пошли отбои, и казалось, будто отбились от "Шахедов". Но оказалось, что только казалось. Угроза ударных БПЛА есть для Полтавской области. Другая группа ударных БПЛА двигается в Кировоградской области курсом на Кременчуг. В Кропивницком прогремели взрывы. Россияне запустили дроны, сначала была угроза для Херсонской области, впоследствии тревога распространилась на Днепропетровскую, Николаевскую, Кировоградскую, Черкасскую области.
Отбой угрозы атаки баллистическим вооружением. Вся карта воздушных тревог "позеленела". Будьте осторожны, покидая укрытие.
Возникла новая угроза!
Харьковская область – угроза применения баллистического вооружения
По состоянию на 23:20 пока тихо, тревог нет нигде. Все же отбились.
По Украине пошли отбои, и казалось, будто отбились от "Шахедов". Но оказалось, что только казалось.
Угроза ударных БПЛА есть для Полтавской области.
Другая группа ударных БПЛА двигается в Кировоградской области курсом на Кременчуг.
В Кропивницком прогремели взрывы.
Россияне запустили дроны, сначала была угроза для Херсонской области, впоследствии тревога распространилась на Днепропетровскую, Николаевскую, Кировоградскую, Черкасскую области.