В Украине была угроза "Шахедов" и баллистики: пока повсюду – отбой угрозы

К вечеру пятницы 26 января Россия в очередной раз запустила беспилотники. Куда летели дроны и в каких областях раздавалась тревога, расскажет 24 Канал.

Если в вашей области объявили тревогу– пройдите в укрытие! Не пренебрегайте безопасностью!

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Где была объявлена тревога