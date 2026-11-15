В Кропивницком вражеский дрон попал в жилой дом

Российские войска продолжают терроризировать Украину ударными беспилотниками. 15 ноября под ударом оказался, в частности, Кропивницкий.

Там дрон поразил жилой дом. Об этом сообщили в ОВА. Об этом сообщили в ОВА.

Что известно об атаке?

В первую очередь отметим, что около 9:40 районами Кировоградщины начала распространяться воздушная тревога.

Угрозу объявили и для Кропивницкого района. В Воздушных силах предупреждали о движении реактивного БПЛА в направлении Кропивницкого. Позже появилась информация о том, что в городе дрон попал в жилой дом.

На момент публикации известно, что детали выясняются. При этом атака продолжается. Находитесь в безопасных местах!

Где еще фиксировались последствия обстрелов врага?

Вечером 14 ноября российская армия атаковала Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате ударов ранения получили шесть человек, в том числе маленький ребенок. Также в городе повреждены многоэтажки и десятки автомобилей.

Утром 15 ноября в Киеве были слышны взрывы. В настоящее время над территорией Киевской области фиксировали движение российских реактивных беспилотников.