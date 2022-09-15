В Крым снова подвезли "хлопок": оккупанты традиционно говорят о ПВО

Во временно оккупированном Крыму снова раздался "хлопок". На этот раз взрывы люди слышали в Евпатории и возле Армянска.

Российские оккупанты традиционно пишут якобы там работает ПВО. По состоянию на 18:30 15 сентября официальных сообщений по поводу "хлопка" в Крыму не было.

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В Евпатории и Армянске раздался "хлопок"

Активист Сергей Стерненко написал, что в районе Евпатории россияне стреляют по воробьям, а возле Армянска что-то взорвалось уже на земле.

Ситуация в Евпатории: смотрите видео

В Евпатории, по данным местных телеграмм-каналов, были взрывы: смотрите видео

Взрывы в Армянске: смотрите фото

Россияне в панике продают жилье в Крыму

В результате успехов ВСУ на фронте и на фоне регулярного "хлопка" у россиян в Крыму началась паника. В частности, они начинают продавать свою недвижимость во временно оккупированном полуострове.

Так, в сентябре количество желающих продать квартиру выросло в 1,5 – 2 раза, если сравнивать с апрелем.

Более того, и цены на жилье упали. Например, 3-комнатная квартира в Евпатории площадью 62 квадратных метра с советским ремонтом недалеко от моря уже стоит 92 тысячи долларов. А раньше продавали бы за 156 тысяч долларов.

Следует отметить, что все сделки купли-продажи жилья, которые проводятся после оккупации полуострова в 2014 году, незаконны.

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