Партизаны работают: в Крыму взрыв на железнодорожной станции, а в Акимовке уничтожен мост

Гауляйтер оккупационной администрации временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил о подрыве железнодорожных путей в Кировском районе полуострова. По этой части железной дороги враг перегонял технику на материковую часть Украины.

Сергей Аксенов заявил о приостановке движения поездов после подрыва путей. По его словам, на восстановление уйдет 3 – 4 часа.

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Партизаны намекнули на свою причастность

Гауляйтер Аксенов не уточнил, что стало причиной повреждения железной дороги, но утверждает, что на месте работают все соответствующие службы.

В Кировском районе Крыма из-за повреждения железнодорожного полотна приостановлено движение поездов. Ориентировочное время устранения проблем – от 3 до 4 часов. На месте работают все профильные службы,

– заявил приспешник оккупантов.

В то же время партизаны движения "Атеш" утром 11 июня опубликовали фотографии с железнодорожной станции "Гвардейское" в Кировском районе временно оккупированного полуострова, где видны скопления российской техники, часть которой недавно была переброшена в Запорожскую область. Партизаны подчеркнули, что отслеживают перемещение вражеского оружия и техники.

У нас есть множество глаз в Крыму и четко отслеживаем действия российских оккупационных войск. Наши агенты как среди рядовых в воинских частях, так и среди офицеров в штабах. От нас не спрятаться,

– отмечают партизаны.



Российская техника возле станции "Гвардейское" в Крыму / Фото "Атеш"

После обеда в своих соцсетях партизаны намекнули на свою причастность к взрыву, но никаких комментариев на этот счет пока не опубликовали.



В "Атеше" намекают на причастность к взрыву на железнодорожной станции / Скриншот

В Акимовке тоже "горячо"

Офицер ВСУ Анатолий Штефан сообщил, что во временно оккупированной Акимовке Запорожской области мелитопольские партизаны подорвали железнодорожный мост, который важен для вражеской логистики из временно оккупированного Крыма.



Железнодорожный мост в Акимовке после взрыва / Фото Анатолия Штефана

Такие действия важны для того, чтобы сделать невозможной логистику для оккупантов, что усложнит им пребывание на украинской земле.