В Крыму и Белгороде заявили о "сбое": по телевидению начали транслировать обращение Зеленского

Президент Украины 25 января отмечает день рождения. Интересно, что именно в этот день чуть ли не на каждом телеканале во временно оккупированном Крыму и Белгородской области запустили обращение Владимира Зеленского.

Обращение звучало на телеканалах ТНТ, СТС и других. Об этом сообщают во многих местных телеграм-каналах. 24 Канал.

Интересно "В его лексиконе нет слова "невозможно": политики тепло поздравляют Зеленского с Днем рождения

Обращение Зеленского транслировали российские телеканалы

Местные жители не понимают, как такое могло произойти. Местные власти сообщили о сбое и пообещали разобраться в ситуации.

Вот такая вот чертовщина. Белгородская область. Жесть,

– прокомментировала трансляцию россиянка.

Обращение Владимира Зеленского на российских телеканалах: видео

Поздравление на Новый год

Следует отметить, что такой привет россиянам передают не в первый раз. Так, например, 2 января 2023 года на сайтах российских городов IT-Армия Украины разместила новогоднее поздравление Зеленского. В общей сложности под хакерскую атаку попали около 10 сайтов администраций российских городов.

Постарались, чтобы новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского также увидели на официальных сайтах администраций городов, районов, округов и поселений России,

– написали хакеры.

Отметим, что IT-Армия Украины – это добровольческое объединение хакеров и других компьютерных специалистов, занимающихся противодействием российской агрессии в киберпространстве.

Не первая хакерская атака на российские телеканалы и сайты