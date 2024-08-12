В оккупированном Крыму исчез бензин популярной марки: на АЗС вводят талоны "для своих"

Во временно оккупированном Крыму исчез бензин марки АИ-95. Для "своих" россияне ввели талоны.

Бензин АИ-95 на заправках начал исчезать в начале августа 2024 года. На некоторых заправках, по словам сотрудницы, бензина не осталось, пишет 24 Канал.

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Что известно о проблеме с бензином у россиян в Крыму

Такая проблема появилась еще в начале месяца. На "Атане" весь 95 только по каким-то талонам наливали, но в то же время мы заправлялись 95-тым на других заправках,

– рассказал крымчанин Суспильному.

Телеграм-каналу "Крымский ветер" сотрудница заправки рассказала, что запасы бензина этой марки не пополнялись с конца прошлой недели. В понедельник – вторник ситуация стала критической: АИ-95 на некоторых городских АЗС не осталось.

Еще один собеседник издания заметил, что в Севастополе бензин исчез в среду – четверг.

На некоторых автозаправках ввели талоны на бензин "для своих". При этом официально 95-го на этих АЗС нет,

– пояснил подписчик.

В "Крымском ветре" заметили, что бензин в Крым завозят в цистернах на железнодорожных паромах, из которых после удачных атак ВСУ, отремонтировать удалось только один и то – самый маленький.

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В то же время пропагандисты поспешили заверить, что оккупационная "власть" Крыма о проблеме знает и якобы обещает "решить ее в ближайшее время".

Кстати, российская пропаганда писала, что поставки бензина Аи-95 в Крым задерживается. Так, 7 августа Россия придумала, что причина задержки – ограниченное время работы Керченской паромной переправы "из-за непогоды". Так называемая "непогода" у россиян в Крыму, вероятно, продолжается до сих пор.