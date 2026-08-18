В Крыму ночью горел аэродром и не только

В ночь на 18 августа в оккупированном Крыму вспыхнуло несколько пожаров. Один из них – на аэродроме.

Об этом пишет "Крымский ветер".

Что горело в Крыму этой ночью

Ночной пожар произошел на окраине территории военного аэродрома "Кировское".

Мониторинговой группе "Крымского ветра" удалось получить данные спутниковой съемки.

Известно, что на месте пожара как раз находятся склады и ангары с техникой. Огонь зафиксировали в 02:37.

Пожар на аэродроме / Фото "Крымского ветра"

Также возгорание заметили на складах военной техники в Севастополе. После ночной атаки там что-то горит в районе складов неприкосновенного запаса военной техники в селе Алсу (Морозовка).

Пожар на складах военной техники / Фото "Крымского ветра"

Ночью также была атакована главная электроподстанция Севастополя. Было два удара в районе объекта, а утром в 3 метрах от территории нашли дрон.

Напомним, что накануне ВСУ нанесли удары по месту хранения российских БПЛА и средствам управления в Крыму, а также в Херсонской области. В частности, была проведена атака наземной станции управления БПЛА "Орион" в крымской Новофедоровке.