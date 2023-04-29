В Крыму новый "хлопок": после взрыва в Севастополе произошел масштабный пожар

В Севастополе произошел масштабный пожар на нефтебазе. Пропагандисты заявляют об атаке беспилотниками.

Утром 29 апреля в оккупированном Севастополе в Казачьей бухте раздался мощный взрыв, после которого начался пожар. Огонь охватил почти 1 тысячу квадратных метров, сообщает 24 Канал.

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Утро в Крыму началось с "хлопка"

В сети сообщают, что взрыв прогремел около 4 утра. На этот раз "хлопок" посетил нефтебазу в Казачьей Бухте. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что на месте происшествия уже работают все необходимые спецслужбы, а местных жителей призвал сохранять спокойствие. Пожару присвоили 4 класс опасности.

"Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей Бухте. По предварительной информации, вспышка произошла из-за попадания БПЛА", – заявили пропагандисты.