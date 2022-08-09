Символическая дата: оккупанты в Крыму объявили "желтый" уровень опасности

В оккупированном Крыму захватчики объявили "желтый" уровень террористической опасности. До этого на полуострове раздавались сильные взрывы.

Об этом заявил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов. Говорит, что это исключительно "профилактическая мера". Его заявление было распространено российскими СМИ, передает 24 канал.

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Выбрали символическую дату

"Желтый" уровень действует с 20:00 9 августа. Кстати, дату завершения выбрали символическую – 24 августа, когда Украина отмечает День Независимости.

По словам кафиров этот "режим" будет действовать на территории Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, Джанкойского и Красноперекопского районов. В частности, на объектах инфраструктуры, ЖКХ, здравоохранении и так далее.

Что известно о взрывах в Крыму

На аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе раздались взрывы. В минобороны россии говорили о "сдетонировании боеприпасов". Сочиняли, будто пострадавших нет, а техника невредима.

Затем Аксенов заявил, что 5 человек получили ранения, а один человек якобы погиб.

Захватчики оградили место взрыва на 5 километров. Въезд в Новофедоровку закрыли.

Заместитель министра обороны Анна Маляр предупредила , что факт пожара может быть использован страной-террористом в информационной войне.

Издание New York Times, ссылаясь на высокопоставленного украинского военного чиновника, утверждает, что эффективная атака по базе россиян – заслуга ВСУ.

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