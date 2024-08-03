В оккупированном Крыму осталось 5 военных аэродромов, 2 из которых – без самолетов, – Плетенчук

Из-за работы ВСУ у авиации России возникают серьезные проблемы. В частности, в ВМС Украины рассказали, что сейчас во временно оккупированном россиянами Крыму осталось 5 военных аэродромов.

На двух из них уже не фиксируют самолетов. Об этом рассказал в эфире "Киев 24" представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, пишет 24 Канал.

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У россиян могут быть проблемы с логистикой

По словам Плетенчука, российские войска могли бы сохранить свои самолеты на пока неразрушенных аэродромах. Впрочем, для этого они должны перебазировать их на материк.

Это факт. Эти самолеты можно было бы перебазировать на материк, но обеспечивать их тем же топливом и остальным необходимым, надо иметь соответствующую логистику,

– сказал представитель ВМС.

Добавим, что в ночь на 2 августа Украина атаковала российский зенитный ракетный комплекс С-400 во временно оккупированном Крыму. В России жаловались, что атаковали ЗРК с помощью ракет ATACMS.

В то же время в ВСУ сообщили, что они также повредили подводную лодку черноморского флота России "Ростов-на-Дону" в порту Севастополя. В результате атаки она затонула.