В Крыму паника и воют сирены: оккупанты вспомнили об укрытиях и боятся повторных ударов

Во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы – горит штаб Черноморского флота России. После этого в городе включили сирену, оккупанты в панике призывают людей идти к укрытию.

Российские захватчики объявили в Севастополе воздушную тревогу. Однако несколько поздно – уже после того, как "прилетело" в штаб Черноморского флота.

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В Севастополе звучали сирены

В обед 22 сентября в Севастополе раздались взрывы. Российские оккупанты сообщили об атаке на штаб Черноморского флота, в здании начался пожар.

Любопытно, что воздушную тревогу в Севастополе объявили примерно через 10 минут после взрыва. Тогда оккупанты заявили, что возможна еще одна атака и попросили не выезжать в центр города.

Воздушная тревога в Севастополе: смотрите видео

На месте трудятся работники МЧС России. В готовность приведена аэромобильная группировка. Введена резервная техника. Пожарные принимают все меры для скорейшей ликвидации вспышки. Идет наращивание сил и средств,

– заявил так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

Интересно, что он только сейчас рассказал жителям оккупированного города, как себя вести при воздушной тревоге и сказал следовать в укрытие тем, кто знает, где они есть. Список укрытий севастопольцам оккупант, конечно, не предоставил.

Приблизительно через полчаса в городе объявили отбой ракетной и авиационной опасности. Но дороги в центр пока перекрыты.