В оккупированном Крыму начали готовиться к "чрезвычайным ситуациям"

После "хлопка" во временно оккупированном Крыму начали готовиться к "чрезвычайным ситуациям" – россияне раздают соответствующие буклеты с инструкциями действий.

В Крыму рассказывают как сложить тревожный чемоданчик

Предварительно украинская разведка сообщала, что в Крыму среди граждан изменились настроения – восторга все меньше и меньше. А пока появились фото, как пророссийские организации "готовят" граждан к ухудшению ситуации на полуострове.

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Буклеты объясняют, как действовать гражданам в случае "чрезвычайных ситуаций": что должно быть в тревожном рюкзаке и даже какие продукты нужно закупить на первое время.



Вот такие буклеты раздают прохожим в Крыму / Фото телеграм Стерненко



Псевдогражданские организации Крыма / Фото телеграм Стерненко

В Крыму уже паника

Взрывы возле Новофедоровки в оккупированном Крыму вызвали панику среди населения.

Из-за взрывов на аэродроме, "понаехавшие" россияне начали массово убегать с полуострова, из-за этого на крымском мосту были огромные пробки.

Именно после Новофедоровки до многих пророссийски настроенных граждан в Крыму наконец-то дошло, что дела в россии не так хороши, как рассказывает пропаганда.

После событий 9 августа, как рассказал крымский активист Василий Самойлов, в оккупированном Крыму усилились репрессии против татар и украинцев.

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