В Крыму раздавались многочисленные взрывы: в Севастополе работала ПВО оккупантов
В аннексированном Россией украинском Крыму ночью 15 мая раздавались мощные взрывы. Кроме того, на территории полуострова работала противовоздушная оборона оккупантов.
Об этом сообщают российские СМИ. Мощные взрывы, в частности, слышали и в районе Севастополя, передает 24 Канал.
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По всему Крыму слышали много взрывов
Местные телеграм-каналы сообщали, что около 2:01 в Крыму были слышны взрывы. Пропагандисты писали о "работе противовоздушной обороны".
Впоследствии так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе также "работает ПВО". По словам прихвостня Путина, "все службы в городе приведены в состояние боевой готовности".
Также взрывы раздавались и в таких городах на временно оккупированном полуострове, как Евпатория и Симферополь. Там враги жаловались о "неизвестных воздушных целях в небе".
Интересно, что неспокойно было также и в Керчи. В частности, российские захватчики сообщали, что в городе "временно перекрывали движение" по Крымскому мосту. Правда, сколько это продлится, россияне так и не сообщили.
Кроме того, "губернатор" Севастополя Развожаев написал, что "силы ПВО уже сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома "Бельбек"". Оккупант также отметил, что спасательной службой Севастополя якобы потушили возгорание от "упавших осколков, ", в районе села Полюшка. Повреждения гражданской инфраструктуры в настоящее время не зафиксировано.
Сейчас также точно неизвестно, есть ли пострадавшие в результате взрывов в любом из городов аннексированного Россией украинского Крыма.Важно! Оперативную информацию о последних событиях в Украине вы можете найти в телеграме 24 Канала. Присоединяйтесь, чтобы узнавать все новости первыми!
В Симферополе недавно слышали взрывы
- В оккупированном Симферополе, что в Крыму, вечером 12 мая слышали громкие взрывы. Оккупанты писали о "хлопке", который был в городе.
- Впоследствии местные телеграм-каналы писали, что над Симферополем якобы сбили "украинский беспилотник". Так называемый "глава" Крыма Аксенов сообщал, что разрушений и пострадавших в городе якобы нет.
- Кроме того, громко в Крыму было и утром 13 мая. Оккупанты утверждали, что якобы сбили 4 ракеты Storm Shadow и 7 дронов, однако доказательства своим словам, как всегда, так и не привели.