В Крыму прогремели взрывы: могло прилететь по ЗРК С-400 и боеприпасам
На территории временно оккупированного Крыма неспокойно. Там прогремели мощные взрывы. Вероятно, произошел прилет по важной цели.
После 11:00 местные паблики в Крыму начали сообщать о сильном "хлопке". В сети распространили кадры, как над каким-то объектом поднимается просто огромный столб дыма, передает 24 Канал.
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Оккупантам в Крыму не здоровится
В Центре противодействия дезинформации предположили, что удар пришелся по вражеской С-400.
Крым. Говорят, прилет туда, где стоял С-400 россиян. А также хранились боеприпасы,
– написал в телеграмме руководитель ЦПД Андрей Коваленко.
Также отмечается, что попадание произошло в селе Витино Сакского района.
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Напомним, что ночью территорию Россию, по официальному заявлению самих захватчиков, атаковали почти 50 дронов. В частности, было громко в Ростовской области. В Генштабе подтвердили попадание по нефтебазе "Атлас". Кроме того, могло быть также поражено НПЗ в Краснодарском крае.