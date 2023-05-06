В Крыму снова "хлопок": врут о ПВО, но Крымский мост – закрыли

Утро 6 мая в Крыму началось со взрывов – хлопок расцвел в Красногвардейском районе. Что там снова произошло у оккупантов – уточняют.

О громких звуках очевидцы начали сообщать около 8 утра. В местных телеграм-каналах отмечают, что было слышно два взрыва, после чего в небо начал подниматься дым, информирует 24 Канал.

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"В Красногвардейском районе Крыма были слышны громкие взрывы", – писали очевидцы.

В 8:05 хороший грохот – Джанкой – Красногвардейск. В Красногвардейском был очень сильный хлопок. Красногвардейский район, очень четко слышно 2 хлопка,

– добавили другие пользователи.

Стандартно врут о ПВО

Впоследствии оккупанты сообщили, что громкие звуки – работа системы ПВО. Так называемая "власть" оккупированного полуострова сообщила, что жертв и пострадавших в результате взрывов нет.

ПВО сработало на севере Крыма, жертв и разрушений нет,

– говорится в сообщении.

Также заверили, что и разрушений нет. Впрочем, зная, как россияне любят курить не в тех местах, это еще не факт.

Крымский мост закрыли

Впоследствии стало известно, что россиянам пришлось закрыть Крымский мост из-за сегодняшнего "хлопка". Свое решение никак не объясняют, очевидцы говорят, что всех просто разворачивают назад. Более того, переправа тоже не работает.

Крымский мост закрыт. Говорят, опасность атаки. Всех разворачивают назад. Переправа тоже не работает,

– сообщили очевидцы.

Россияне закрыли Крымский мост 6 мая / Фото телеграм-каналы

Так называемый министр транспорта оккупированного Крыма Николай Лукашенко сообщил, что это якобы временные технические сложности.

Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам и возобновится в ближайшее время. Извиняемся за временные неудобства,

– сказал коллаборант.

Движение по Крымскому мосту приостановлено: видео

В Крыму частенько громко