Продолжение жаркого "курортного сезона", – Братчук о взрывах в Крыму

В Крыму 1 июля раздавались взрывы. Есть информация о пожаре в Севастополе, вероятно, было попадание в Балаклавскую ТЭС.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что в очередной раз украинские Силы обороны успешно выполняют задачи по уничтожению военных объектов врага в Крыму. ВСУ регулярно атакуют вражеские структуры, чтобы создать возможность для дальнейшего движения украинских войск.

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"Это продолжение жаркого "курортного сезона", который Силы обороны объявили еще в мае", – сказал он.

Задача Сил обороны

Сергей Братчук отметил, что основными целями ВСУ в Крыму являются средства противовоздушной обороны и объекты энергетической инфраструктуры. По его словам, такие атаки сначала будут способствовать этапу демилитаризации временно оккупированного полуострова, а потом дадут возможность применять и другие средства огневого поражения.

Целью является уничтожать те военные объекты россиян, которые будут оставаться на территории Крыма, ведь там их еще очень много. После этого можно будет говорить о полной деоккупации украинского полуострова,

– отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Россияне в Крыму прикрываются гражданскими

Оккупанты над пляжем, где часто бывают гражданские, в Севастополе разместили ЗРК "Тор М2КМ". Это указывает на то, что враг такими действиями прикрывается мирными жителями, ведь уже были случаи, когда из-за действий россиян под угрозой были жизни жителей Крыма. Оккупанты тогда утверждали, что якобы Украина бьет по гражданским.

Россияне своих людей не жалеют ни на фронте, ни в обычной жизни. Они пытаются восстановить эшелонированную оборону, которая до недавнего времени существовала у оккупантов на территории украинского Крыма,

– подчеркнул Братчук.