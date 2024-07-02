Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що вже вкотре українські Сили оборони успішно виконують завдання зі знищення військових об'єктів ворога у Криму. ЗСУ регулярно атакують ворожі структури, щоб створити можливість для подальшого руху українських військ.

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"Це продовження спекотного "курортного сезону", який Сили оборони оголосили ще у травні", – сказав він.

Завдання Сил оборони

Сергій Братчук наголосив, що основними цілями ЗСУ у Криму є засоби протиповітряної оборони та об'єкти енергетичної інфраструктури. За його словами, такі атаки спочатку сприятимуть етапу демілітаризації тимчасово окупованого півострова, а потім дадуть можливість застосовувати й інші засоби вогневого ураження.

Метою є знищувати ті військові об'єкти росіян, які залишатимуться на території Криму, адже там їх ще дуже багато. Після цього можна буде говорити про повну деокупацію українського півострова,

– зауважив речник Української добровольчої армії "Південь".

Росіяни у Криму прикриваються цивільними

Окупанти над пляжем, де часто бувають цивільні, у Севастополі розмістили ЗРК "Тор М2КМ". Це вказує на те, що ворог такими діями прикривається мирними жителями, адже вже були випадки, коли через дії росіян під загрозою були життя мешканців Криму. Окупанти тоді стверджували, що начебто Україна б'є по цивільних.

Росіяни своїх людей не жаліють ні на фронті, ні у звичному житті. Вони намагаються відновити ешелоновану оборону, яка донедавна існувала в окупантів на території українського Криму,

– підкреслив Братчук.