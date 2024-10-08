Проводятся в несколько этапов, – Братчук заинтриговал масштабом операции в Крыму

В социальных сетях появились сообщения, что 8 октября во временно оккупированном Крыму были слышны взрывы. Уже второй день подряд там очень громко.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что на полуострове работала российская ПВО. Он отметил, что покоя оккупантам на украинской территории не будет.

Смотрите также Есть угроза взрыва: в Феодосии на нефтебазе загорелись цистерны с бензином

Тревожные настроения

Сергей Братчук отметил, что, после точного удара по морскому нефтяному терминалу в Феодосии, на территории временно оккупированного Крыма тревожные настроения. Россияне из-за этого очень напряжены. Средства массовой информации, которые мониторят ситуацию на полуострове, часто сообщают о возможности поражения.

"И взрывы действительно раздавались. В ближайшее время мы узнаем более подробную информацию", – сказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Он подчеркнул, что пока неизвестно, стоит ли ожидать чего-то масштабного как было в Феодосии, но возможно все.

Важно! В России, со ссылкой на источники, сообщают, что нефтебазу в Феодосии атаковали, используя две ракеты ATACMS. В результате удара, из-за возгорания цистерн с топливом, вспыхнул масштабный пожар.

По словам Сергея Братчука, операции, которые Вооруженные Силы Украины проводят на территории временно оккупированного Крыма, не всегда приобретают огласку. Однако они, однозначно, имеют определенную цель.

Не секрет, что операции проводятся в несколько этапов. Каждое событие не является чем-то отдельным, но, возможно, в итоге будет иметь свои последствия. Примером этого является удар по нефтебазе в Феодосии, где пылает до сих пор,

– добавил Сергей Братчук.