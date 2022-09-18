Нет самого элементарного: в Крыму собирают теплые вещи для российской армии, – Чубаров

Результаты коррупции могут иметь не только негативные последствия. Конечно, если речь идет о враге. Так, из-за этого россияне остались без соответствующего обмундирования.

Зима близко, а оккупанты голые. Выяснилось, что россияне, оккупировавшие Херсонскую и часть Запорожской области, испытывают острую нехватку самых элементарных вещей.

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Обмундирование россиян влияет на их моральное состояние

Каждый день происходит существенное снижение температуры воздуха, что особенно остро ощущается в ночное время. И если украинцев обеспечивают необходимым, то положение "второй армии мира" довольно печальное. А это, наряду с непрерывным наступлением ВСУ и постоянным обманом россии своих же, еще больше снижает моральное состояние оккупационных войск.

Российские спецслужбы, чтобы хоть как-то спасти ситуацию, пытаются организовать сбор теплых вещей среди крымского населения. Однако глава Меджлиса крымскотатарского народа предостерегает от помощи оккупантам.

Знайте, у российских солдат, страдающих от холода и голода, есть выход из такого положения: они должны сложить оружие и сдаться подразделениям Вооруженных Сил Украины,

– подчеркивает он.

Помогать россиянам – быть соучастником их преступлений

Не помогать собирать теплые вещи или присоединяться к "гуманитарной" помощи россиянам несколько причин. Самое главное – они международные преступники и убийцы, которые ворвались на территорию Украины, пытают, насилуют и убивают невинных людей.

Так что даже однократное, даже подневольное участие в "гуманитарной помощи" оккупантам является соучастием в содействии российской оккупации Крыма и преступлениях, которые они совершают на материковой части Украины. Поэтому Рефат Чубаров призвал отказывать сборщикам, предлагающим сдать теплые вещи или, если нет вещей, внести деньги на их приобретение.

Россияне в отчаянии: что известно о моральном состоянии оккупационных войск

В Херсонском облсовете считают, что моральное состояние россиян ужасное. Этому способствуют тактика и контрнаступление ВСУ, ограничение и усложнение поставок оккупантам. В конце концов их техника изнашивается, а боеприпасы постепенно заканчиваются.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, солдаты многих группировок российских оккупационных войск начали осознавать тот факт, что кремль не выиграет войну за уничтожение Украины. Так что желания воевать у оккупантов стало меньше, а представители орды на Запорожье, Херсонщине и Донбассе начали заливаться алкоголем.

По мнению политолога Игоря Чаленко, у россиян сейчас моральное состояние хуже, чем когда им приходилось отходить из Киевской, Черниговской и Сумской областей. Больше всего их пугает непредсказуемость украинских войск.

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