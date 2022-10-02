В Крыму "королева красоты" спела украинскую песню на балконе: этим занялись правоохранители
Во временно оккупированном Севастополе так называемая "королева красоты" спела украинскую песню в "Ой в лугу красная калина". Поэтому "правоохранители" начали "проверку".
Соответствующую информацию начали распространять местные телеграммы. По их данным, королева красоты пела украинскую националистическую песню, и именно это стало причиной "проверки".
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В Крыму "королева красоты" спела "Ой у лузі..."
Так называемая "полиция" российских оккупантов проводит меры для того, чтобы установить все обстоятельства инцидента. Речь идет о видео, на котором так называемая "Миссис Крым – 2022" Ольга Валеева исполняет украинскую националистическую песню.
Так называемая "королева красоты" Крыма спела "Ойу лузі червона калина": смотрите видео
Соответствующее видео пения блоггерша обнародовала в инстаграмме. После этого ее начали хейтить россияне.
"Королева красоты" сразу извинилась перед россиянами
Именно поэтому Валеева поспешила написать извинения перед россиянами. В частности, она сказала, что якобы ничего не знала о значении песни, не хотела никого задеть и не вкладывала в песню никаких символов. "Королева красоты" добавила, что якобы:
- не знала что эта песня "с чем-то связана и является какой-то запретной";
- пела ее "без всяких смыслов и подсмыслов и символов".
Ольга Валеева также поспешила напомнить, что она якобы украинка, которая родом из Крыма.
Живу себе спокойно в Симферополе и воспитываю двух детей! И что вы думаете, я стала рисковать, зная, что как оказалось, означает эта песня?
– сказала блоггерша.
Также она заявила, чтобы люди не оскорбляли ее в личных сообщениях, потому что она "никому не желала зла".
"Корова красоты" принесла извинения за то, что пела "Ой у лузі червона калина" / Скриншот со страницы Ольги Валеевой
В Крыму уже пели "Ой у лузі червона калина"
Следует вспомнить, что в соцсетях в сентябре 2022 года распространился ролик со свадьбы в Крыму, где гости танцевали под "Ой, в лугу красная калина".
После этого заведение закрыли, а мужчину Александра, который пел "Ой, в лугу красная калина", задержали.
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