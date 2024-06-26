Построили театр: россияне уничтожили античный Херсонес и украли оттуда артефакты

Во временно оккупированном Крыму российские археологи и застройщики полностью уничтожили Херсонес Таврический. Это была единственная на полуострове аутентичная достопримечательность мирового значения, на месте которой появился новый открытый театр.

Об уничтожении Херсонеса рассказала сотрудница Институт археологии НАН Украины Эвелина Кравченко на III Международном форуме экспертной сети Крымской платформы. Она в своем выступлении также добавила, что часть археологических находок оккупанты вывезли в Россию.

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Россияне разрушили единственную мировую достопримечательность в Крыму

Эвелина Кравченко рассказала, что своими действиями россияне разрушают аутентичность памятников.

Сейчас происходят негативные процессы с единственным памятником мирового значения, который мы успели номинировать и внести в перечень памятников в Крыму – с Херсонесом Таврическим,

– отметила она.

Сотрудница Института археологии рассказала, что еще в 2015 – 2016 годах россияне загородили смотровыми площадками остатки Херсонеса, что находились на поверхности. Речь идет о башнях, стены и колонны. После этого там началось строительство археологического парка "Новый Херсонес".

На месте древней цитадели построили античный открытый театр. Это сооружение весом почти в 1 тонну создает значительную нагрузку на памятник. Также на месте городища теперь стоит Собор святого Владимира, который находится в подчинении Московского патриархата.

Часть артефактов, которая была в Херсонесе, сейчас находится в российских музеях. В частности, россияне украли фрески, посуду, предметы быта и иконы. Некоторые раскопанные объекты они перенесли и отстроили в другом месте.

"Россияне ничего не понимали в геологической ситуации на этом месте, поэтому начали снимать почву на территории обычными экскаваторами. Каким-то образом они раскопали там древний источник, поэтому все залило", – рассказала Эвелина Кравченко.