В Крыму масштабный пожар: огонь может достичь аэродрома Бельбек

В Крыму становится все более неспокойно и опасно. В частности, там вспыхнул масштабный пожар.

В Крыму вспыхнул масштабный пожар вблизи аэродрома Бальбек. Пишут, что загорелась сухая трава.

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Возгорание видно из космоса

Активисты "Крымского ветра" отмечают, что пока не известно, горит ли трава или что-то интереснее. Российские СМИ пишут, что пожар в Коктебеле в Крыму распространился на значительной площади Карадагского заповедника.



Так выглядит пожар из космоса / Фото "Крымского ветра"

Известно, что российские пожарные пытаются потушить возгорание. Всего привлечены более 150 специалистов и 25 единиц техники, в частности, вертолет Ми-8 МЧС России.

В Крыму масштабное возгорание: смотрите фото (из российских СМИ)

В Крыму пылает пожар: смотрите видео

Местные пишут, что пожарных нет

Телеграм-каналы также информируют о пожаре в районе поселка Орловка, неподалеку аэродрома Бельбек и систем ПВО. По словам одной из местных, пожарных на месте нет, а торговцы овощами и фруктами сейчас самостоятельно спасают свое имущество и тушат огонь. Он вроде бы уже вплотную подобрался к жилым домам.

В Крыму в последнее время неспокойно. В частности, Россия вывела с территории временно оккупированного Крыма все свои сторожевые корабли Черноморского флота. 15 июля акваторию вблизи аннексированного украинского полуострова покидает последний такой корабль.

Об этом в эфире телеканала "Киев" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что это действительно знаковая вещь, которая случилась за этот день.