Оккупанты вводят в Крыму "комендантский час" и контроль за продуктами: что задумал враг
Во временно оккупированном Крыму так называемые российские власти решили ввести на территории полуострова комендантский час. Причиной этого называют "атаки украинскими беспилотниками" и "активизацию украинских ДРГ".
Комендантский час объявил коллаборант и приспешник россиян Сергей Аксенов. В комментарии 24 Каналу наши источники в спецслужбах отметили, что есть по меньшей мере 3 варианта того, что задумали оккупанты.
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Какие меры вводят оккупационные власти
После совещаний с Путиным оккупационная администрация украинского полуострова решила объявить о введении ряда мер "для защиты от террористических атак". В частности, речь идет об:
- усилении охраны порядка и разных объектов;
- ограничении движения транспортных средств на въезд и выезд из Крыма;
- введении комендантского часа;
- введении скорректированных графиков централизованной подачи воды;
- контроле за распределением и продажей пищевых продуктов и предметов первой необходимости;
- ограничении продажи алкоголя.
Сергей Аксенов, как обычно, начал утверждать, что "паники нет", однако просит жителей временно оккупированного полуострова "сохранять спокойствие и бдительность" и сообщать российским силовикам информацию о подозрительных лицах или автомобилях.
О чем это может свидетельствовать
Источники 24 Канала в спецслужбах считают, что россияне могут бояться украинских ДРГ, но не располагают информацией о реальной ситуации. Или захватчики сами задумали серию терактов.
Это может свидетельствовать, что оккупационные власти боятся украинских ДРГ, но не владеют информацией об их реальном наличии или возможном местонахождении. Второй вариант – усиление мер по мобилизации в вооруженные силы России населения АР Крым. Третий (наихудший): Россия готовит серию терактов по типу "мешков с сахаром" для обвинения в этом Украины, и таким образом хочет минимизировать количество возможных свидетелей,
– так комментируют введение комендантского часа украинские спецслужбы.