Оккупанты вводят в Крыму "комендантский час" и контроль за продуктами: что задумал враг

Во временно оккупированном Крыму так называемые российские власти решили ввести на территории полуострова комендантский час. Причиной этого называют "атаки украинскими беспилотниками" и "активизацию украинских ДРГ".

Комендантский час объявил коллаборант и приспешник россиян Сергей Аксенов. В комментарии 24 Каналу наши источники в спецслужбах отметили, что есть по меньшей мере 3 варианта того, что задумали оккупанты.

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Какие меры вводят оккупационные власти

После совещаний с Путиным оккупационная администрация украинского полуострова решила объявить о введении ряда мер "для защиты от террористических атак". В частности, речь идет об:

усилении охраны порядка и разных объектов;

ограничении движения транспортных средств на въезд и выезд из Крыма;

введении комендантского часа;

введении скорректированных графиков централизованной подачи воды;

контроле за распределением и продажей пищевых продуктов и предметов первой необходимости;

ограничении продажи алкоголя.

Сергей Аксенов, как обычно, начал утверждать, что "паники нет", однако просит жителей временно оккупированного полуострова "сохранять спокойствие и бдительность" и сообщать российским силовикам информацию о подозрительных лицах или автомобилях.

О чем это может свидетельствовать

Источники 24 Канала в спецслужбах считают, что россияне могут бояться украинских ДРГ, но не располагают информацией о реальной ситуации. Или захватчики сами задумали серию терактов.

Это может свидетельствовать, что оккупационные власти боятся украинских ДРГ, но не владеют информацией об их реальном наличии или возможном местонахождении. Второй вариант – усиление мер по мобилизации в вооруженные силы России населения АР Крым. Третий (наихудший): Россия готовит серию терактов по типу "мешков с сахаром" для обвинения в этом Украины, и таким образом хочет минимизировать количество возможных свидетелей,

– так комментируют введение комендантского часа украинские спецслужбы.

на Каширском шоссе в Москве произошел теракт в многоэтажном доме в результате заложенной в подвал дома взрывчатки в виде мешков с сахаром, из-за чего погибли 124 человека. Однако подобных терактов была целая серия. Официальная российская версия утверждает, что теракты профинансированы

13 сентября 1999 года

руководителями незаконного вооруженного формирования Исламский институт "Кавказ". Однако есть немало теорий, что за терактами стоят ФСБ и Владимир Путин, решившие таким образом запугать россиян на фоне конфликта в Дагестане и Ичкерии.