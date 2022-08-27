Оккупанты задержали в Крыму мужчину, который пел "Ой, у лузі червона калина"

Во временно оккупированном Крыму оккупанты задержали мужчину Александра, который пел "Ой, у лузі червона калина". Украинский активист Сергей Стерненко призвал жителей полуострова соблюдать осторожность.

Оккупанты заявили, что задержали жителя Крыма за "гимн Азову". Хотя мужчина исполнял украинскую народную песню "Ой у лузі червона калина".

К теме оккупанты перебрасывают в Крым тяжелую технику: ее заметили у керченского моста

Украинец Александр еще тот "правонарушитель"

Кроме украинской народной песни оккупантам очень не понравилось, что на инстаграм-странице Александра было написано "русский военный корабель, иди на***" и лозунг "слава Украине". За это его привлекли к ответственности "за действия, направленные на дискредитацию" вооруженных сил россии. Задерживая мужчину, его скрутили так, будто он какой-то террорист и опасен для общества.

К слову, после того, как Александр был задержан, эти надписи исчезли со страницы.

Призываю украинцев во временно оккупированном Крыму быть осторожными и принимать все меры для собственной безопасности. Нам с вами еще предстоит победу в Крыму праздновать. Ну и нашим ВСУ нужна информация о дислокации и перемещении войск захватчиков, поэтому берегите себя. Не рискуйте лишний раз или хотя бы принимайте меры, чтобы вас невозможно было вычислить,

– написал Сергей Стерненко.

В оккупированном Крыму запустили чат-бот для доносов

Оккупационные власти Севастополя разработали чат-бот для доносов на местных жителей, поддерживающих Украину. В частности, к ответственности будут привлекать тех, кто выкладывает в сетях места работы российской ПВО с координатами и тех, кто поддерживает украинские власти.

Отметим, что с 24 февраля не менее 100 крымчан стали фигурантами административных дел о "дискредитации" российской армии, а еще 11 жителям Крыма и Севастополя грозит тюрьма в "антивоенных делах". Все дошло до того, что оккупанты ищут владельца бесплатного вай-фая "Slava Ukrayini".

К теме – россияне вывозят истребители из Крыма: смотрите видео