Дают прикурить: в Курске повторные взрывы, оккупанты заявляют об атаке дронами

Вечером 15 декабря начали появляться сообщения о работе ПВО над российским городом Курск. Что известно – расскажет 24 Канал.

Курск расположен недалеко от Украины. Так что туда вполне возможно доставить рождественские подарки.

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Что происходит в Курске 15 декабря

Губернатор Курской области Роман Старовойт написал, что над городом работает противовоздушная оборона. Публикация вышла в 16:41. В ней российский чиновник призвал не нервничать и сохранять спокойствие.

: впоследствии стало известно о повторных взрывах в Курске. Старовойт говорит, что якобы уничтожили четыре дрона, а местные паблики перечисляют улицы, где громко. Местом атаки снова называют Железнодорожный округ. "Дрожат окна, время от времени включают сирену", – пишут россияне.

Где были взрывы в Курске: показываем на карте

Российские местные паблики называют местом "работы ПВО" Железнодорожный округ. Кроме железнодорожного вокзала, в этом районе есть железнодорожная магистраль Центр – Юг, автомобильная трасса на Воронеж и аэропорт. Википедия также указывает на ряд "крупных предприятий разных отраслей промышленности", в том числе оборонной.

Что интересно, есть сообщения о сбоях в работе общественного транспорта в Курске. Они появились после сообщений о взрывах, но курян успокаивают: мол, виноваты снег и непогода. Впрочем, днем действительно писали о непогоде в Курске. В 17:08 телеграм-канал "Крымский ветер" проинформировал о закрытии Крымского моста – это уж точно не связано со снегом.

Деталей о взрыве пока немного – российские СМИ не спешат информировать своих читателей, зато хвастаются атаками оккупантов по Украине. 24 Канал будет следить за событиями.

Последние атаки на Курск

Украина часто бьет по аэродрому Халино – это недалеко от Курска. Во время одного из ударов в сентябре удалось уничтожить командование авиаполка. Тогда в результате успешной спецоперации ГУР погиб Александр Галь, заместитель командира истребительного авиационного полка. Это произошло 24 сентября во время атаки по аэродрому.